Na Antwerp-speler staat nu ook Club-revelatie in belangstelling van Manchester United

Een paar maanden geleden kwam de interesse in Mandela Keita vanuit Manchester United al naar buiten. Daarmee was het duidelijk dat The Mancunians de laatste tijd veelvuldig komen scouten in de Belgische competitie.

Nu hebben ze ook een andere groeibriljant op de radar staan, want ook Kyriani Sabbe van Club Brugge werd de voorbije maanden nadrukkelijk gescout en volop gevolgd. In Engeland klinkt het nu dat ze een poging zullen wagen.

© photonews

Kyriani Sabbe zag de voorbije jaren zijn marktwaarde exponentieel stijgen. Een jaar geleden stond die volgens Transfermarkt nog op ongeveer een miljoen euro, ondertussen staat hij al op 4,5 miljoen euro gewaardeerd.

Helemaal aan de oppervlakte gekomen

Vorig jaar werd zijn contract nog verlengd tot 2026, dus als Manchester United of een andere geïnteresserd hem wil losweken, zal er boter bij de vis moeten. Club Brugge wil hem zeker en vast niet zomaar laten gaan.

De jonge verdediger kwam dit seizoen aan de oppervlakte in de A-kern van blauw-zwart, al speelde hij ook nog een aantal wedstrijden bij de B-kern. In de play-offs onder Nicky Hayen speelde hij negen keer in de Champions' Play-off.