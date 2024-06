📷 OFFICIEEL Belgische club pakt uit met komst van ex-speler van Club Brugge en Antwerp

Tweedeklasser KMSK Deinze haalt Tuur Dierckx terug naar België. Hij komt over van het Griekse Atromitos.

KMSK Deinze heeft de komst van Tuur Dierckx aangekondigd op zijn officiële kanalen. “Met trots kondigen wij aan dat de Antwerpse flankaanvaller Tuur Dierckx (29) de overstap maakt van de Griekse eersteklasser Atromitos FC naar KMSK Deinze. Tuur heeft een contract van twee jaar getekend en is klaar voor een nieuwe uitdaging in België”, klinkt het.

Tuur Dierckx werd geboren op 9 mei 1995 in het Antwerpse Broechem. Tuur is allesbehalve een onbekend figuur in het Belgische profvoetbal. Zo verdiende hij zijn sporen bij onder andere Club Brugge, Royal Antwerp, SK Beveren en KVC Westerlo.

Na een seizoen in het zuiden van Europa keert Dierckx nu terug naar de vertrouwde Belgische velden. Met 11 seizoenen op de teller in de Pro League voegen we met Tuur heel wat knowhow toe aan onze spelerskern.

Adrián Espárraga (Sporting Director): “We zijn verheugd om Tuur Dierckx in ons team te verwelkomen. Tuur is een ervaren aanvallende speler die op verschillende posities in de voorste linie kan spelen. Met zijn uitstekende balcontrole, snelle dribbels en tweevoetigheid zal hij voor veel dreiging zorgen in onze aanval.”