'Barcelona en PSV kloppen aan, KAA Gent speelt het hard met goudhaantje'

KAA Gent heeft met Jorthy Mokio één van de grootste Belgische toptalenten in zijn rangen. De hele voetbalwereld ligt aan zijn voeten en dus is de vraag wat er zal gebeuren met de 16-jarige jongeling. De Buffalo's gaan het in ieder geval hard spelen.

Ondanks zijn jonge leeftijd kon de verdediger het voorbije seizoen al doorstromen naar de eerste ploeg. Enkele weken geleden klonk het dat Ajax en Barcelona interesse in hem toonden, eerder was hij ook al in Duitsland op de koffie gegaan bij topclubs en ook PSV Eindhoven wil hem graag inlijven. KAA Gent deed zelf ook nog een ultiem voorstel om hem toch langer te kunnen houden, maar Mokio weigerde tot op heden om een eerste profcontract te tekenen bij de Buffalo's en lijkt andere oorden te willen opzoeken. PSV Eindhoven wil hem er héél graag bij en blijft nadrukkelijk aandringen voor de jongeling, terwijl ze bij KAA Gent ondertussen ook knopen over hem hebben doorgehakt. En daarbij spelen ze het hard voor hun goudhaantje. Niet in de A-kern van Gent voorlopig AA Gent verwacht Jorthy Mokio begin volgende week niet op de club voor de medische testen en de eerste training. Hij wordt dus uit de A-kern geweerd. Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten op vrijdagvoormiddag. Het zal dus zaak zijn voor Mokio en zijn entourage om snel duidelijkheid te verschaffen, anders dreigt een deel van zijn voorbereiding in het slop te komen. Op zijn leeftijd is het belangrijk om met duidelijke keuzes te komen om geen tijd te verliezen.