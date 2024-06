Done deal: Club Brugge pakt belangrijke pion met veel ervaring op hoogste niveau weg bij CPL-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge koos ervoor om Nicky Hayen als T1 van de A-kern te behouden. En dus zijn er elders in de club ook wat verschuivingen merkbaar. Ook de U18 heeft nu een nieuwe coach gevonden en dat is er eentje die we nog goed kennen.

"Siebe Blondelle wordt dit seizoen coach van onze U18!", liet Club Brugge weten via de sociale media. Op die manier hebben ze dus hun nieuwe coach gevonden voor de U18. De ex-profvoetballer komt over van SK Deinze. "Siebe Blondelle, een geboren Bruggeling en voormalig jeugdspeler van Club Brugge, maakte als profvoetballer vooral het mooie weer bij SK Beveren (toen nog Waasland-Beveren) en KAS Eupen. Nadien sloot hij zijn spelerscarrière af bij KMSK Deinze." "Deinze, waar hij nadien een positie als assistent-trainer wist te bemachtigen. Nu maakt Siebe de overstap naar het oude nest en zal hij de jonkies van de U18 klaarstomen voor de volgende stappen hogerop", aldus Club Brugge in een persbericht. Leegloop bij Deinze gaat verder "Hij zal bijgestaan worden door kersvers T2 Kevin Deslypere. Kevin trainde vorig seizoen nog de U21 van KMSK Deinze en de eerste ploeg KSV Oostkamp." We willen Blondelle en Deslypere alvast veel succes wensen bij hun nieuwe opdracht. De leegloop bij Deinze gaat zo wel verder. Naast T1 Hans Somers en T2 Hans Visser heeft nu ook T3 Siebe Blondelle dus besloten om andere oorden op te zoeken. De 38-jarige ex-centrale verdediger was vier jaar speler bij KMSK Deinze en kwam ook uit voor VVV Venlo, Vitesse, Rot Weiss Ahlne, FCV Dender, Waasland-Beveren en KAS Eupen. Welkom, Siebe! 😍



Siebe Blondelle wordt dit seizoen coach van onze U18! 💙🖤 Welkom, Siebe! 😍Siebe Blondelle wordt dit seizoen coach van onze U18! 💙🖤 #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) June 19, 2024