Club Brugge ziet doelman vertrekken naar Schotland

Club Brugge wil zich niet alleen versterken, maar ook op het vlak van uitgaande transfers staat er heel wat te gebeuren. Zo zien ze één van hun doelmannen alvast vertrekken.

Wintertransfer zonder speelminuten

Josef Bursik werd in de winter van 2023 naar Club Brugge gehaald. Hij kwam over van het Engelse Stoke City waar hij tot 53 wedstrijden kwam.

Bij Club Brugge kon hij zich echter niet in het eerste elftal werken door de grote concurrentie. "Hij kiest nu voor een nieuw avontuur.

Club Brugge maakte bekend dat hij voor één seizoen wordt uitgeleend aan het Schotse Hibernian. Dit zonder een aankoopoptie. Bij de Bruggelingen heeft hij nog een contract tot medio 2027.

Hibernian FC eindigde vorige seizoen op een 8e plaats in de Scottish Premier League.

Zware concurrentie bij Club Brugge

Bursik speelde in totaal 5 keer voor Club NXT, maar geraakte dan geblesseerd. Voor het eerste elftal van Club Brugge kwam hij voorlopig nog tekort.

Dit is niet abnormaal met een monument als Simon Mignolet tussen de palen. Tegelijkertijd beschikt Club ook over een jong Belgisch talent als Nordin Jackers. Hij toonde zich, tijdens de blessure van Mignolet, dat hij over zeer veel kwaliteiten beschikt.