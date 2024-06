Wesley Sonck had een rol kunnen krijgen bij Club Brugge en legt eerlijk uit wat er gebeurd is: "Boter bij de vis"

In de omkadering rond de wedstrijden van Engeland en Denemarken had Sporza onder meer Vincent Mannaert uitgenodigd. De gewezen sterke man van Club Brugge werd geflankeerd door Justine Vanhaevermaet en Wesley Sonck. Die deed een ontboezeming van jewelste.

Karl Vannieuwkerke vroeg aan Sonck of er ooit gesprekken waren geweest tussen hem en Mannaert. En de gewezen Rode Duivel gaf dat grif toe: "Ja, we hebben een paar keer met elkaar gesproken in zijn bureau", klonk het.

"Wel niet ten tijde van mijn spelerscarrière, maar om eventueel een rol in te nemen in de staf. We hebben een paar keer samengezeten. Of ik te duur was? Dat moet je aan Vincent Mannaert vragen", aldus Wesley Sonck.

© photonews

Mannaert knikte instemmend en half grappend op de zaak, maar er is dus wel degelijk gesproken geweest tussen beiden. "Het was een beetje een mengeling van alles. Carl Hoefkens heeft uiteindelijk die rol op hem genomen."

Boter bij de vis

"Als ik iets doe, dan doe ik het 100 procent. Voetbal is echt zeven dagen op zeven, dag en nacht. En als het echt continu telefoons opnemen is, ook 's avonds? Dan moet er wat mij betreft ook boter bij de vis", gaf de ex-Rode Duivel nog aan.

"En dan was het toch niet echt wat ik gedacht had. Maar wie weet komt het op een dag nog wel, maar toen lukt het niet. En dat heb ik toen ook eerlijk aan Vincent Mannaert laten weten." Misschien dat er in de toekomst dus wel nog iets mogelijk is.