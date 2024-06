'Club Brugge wil 18-jarig talent van Bayer Leverkusen terug naar België halen'

Club Brugge is al druk bezig op de transfermarkt en haalde met Ardon Jashari en binnenkort ook Zaid Romero al nieuwe spelers. Het blijft nog wel wachten op officiële bekendmaking voor die laatste naam.

Maar ook Club NXT zal zich zoals ieder jaar weer versterken met leuke talenten. Dat loont ook, want afgelopen seizoen was Club NXT de beste beloftenploeg van het land.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Club haar oog laten vallen op Madi Monamay. Hij speelt momenteel bij de jeugd van Bayer Leverkusen, maar kiest deze zomer voor een ander avontuur.

Het 18-jarige talent zou niet tegen een terugkeer naar België zijn. Eerder speelde hij al bij de jeugd van OH Leuven en KRC Genk.

🔵⚫️ #Clubbrugge interested in order to integrated Madi Monamay into Club Nxt in Challenger Pro League next season.

⏳ Wait&See… #mercato #JPL #B04 https://t.co/5Pvqv8mcAZ pic.twitter.com/O6Nu2nB2v4