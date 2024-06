KAA Gent maakt meteen indruk, speler reageert na eerste week onder Vrancken

KAA Gent is alles bij elkaar zeker niet slecht begonnen aan zijn voorbereiding. Dit weekend werd met 0-5 gewonnen van Merelbeke. En dus stemt dat de spelers en coach zeker tot de nodige voldoening ondertussen.

Bij KAA Gent blikken ze graag een keertje terug op de eerste trainingsweek, waarin meteen de nodige werkijver aan de dag werd gelegd. Nu al lijkt duidelijk dat de periode onder coach Vrancken anders zal gaan worden.

De voorbije week was de eerste trainingsweek onder coach Wouter Vrancken. En die legde er ook meteen de pees op. "We leren volop de nieuwe coach en zijn ideeën kennen", aldus Julien De Sart daarover in Het Belang van Limburg.

"Daarnaast wordt er ook fysiek goed gewerkt. We kunnen goed doorwerken, want er zijn heel weinig blessures", aldus nog de middenvelder. Enkel Tarik Tissoudali heeft een beetje last momenteel, verder blaakt de kern van fitheid.

Openheid en nieuwe kansen onder Vrancken

Ook de coach is bijzonder tevreden na de eerste trainingsweek: "We hebben een aantal nieuwe spelprincipes ingeoefend en die waren al zichtbaar. Dat stemt me heel tevreden en doet me heel veel plezier."

Looplijnen, nieuwe acties, goede communcatie, ... Alles lijkt voorspoedig te lopen onder de nieuwe oefenmeester. "Iedereen staat open voor het gesprek en er is mogelijkheid tot discussie", ziet Vrancken ook daarin nog nieuwe positieve punten.