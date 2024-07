Done deal: Bruggeling die Union nachtmerries bezorgde heeft opvallende nieuwe uitdaging

Iets meer dan een jaar geleden bezorgde hij Union SG een hele slechte avond. Sommige supporters van de Brusselaars dromen vermoedelijk nog steeds slecht van hem. Maar volgend seizoen zien we hem niet meer in de Jupiler Pro League.

Veel spelen deed hij uiteindelijk niet bij de A-kern van Club Brugge, want Shion Homma was vooral actief bij Club NXT. Maar in Brussel hebben ze wel nog nachtmerries van hem en dan zeker in de buurt van Vorst en Sint-Gillis.

Het bekendste wapenfeit van Homma bij Club is namelijk zijn late gelijkmaker tegen Union SG in de titelstrijd 2022-2023. Daardoor was het uiteindelijk Antwerp en niet Union dat de titel in de Jupiler Pro League pakte.

Shion Homma verlaat Club en trekt naar Urawa Red Diamonds FC. All the best in Japan, Shion. 🙏 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 1, 2024

Shion Homma is nu niet langer een speler van Club Brugge. Blauw-zwart heeft via de sociale media laten wetendat Homma voor Urawa Red Diamonds heeft getekend en dus de poorten van Jan Breydel achter zich heeft dichtgedaan.

Het vertrek van de 23-jarige Japanner hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dus officieel bevestigd door de Bruggelingen. En zo kan Homma met het vliegtuig naar Japan om daar alles bij zijn nieuwe club af te ronden.

Afgelopen seizoen was hij bij Club NXT goed voor twee goals en zes assists, voor de A-ploeg speelde hij over alle competities heen amper 93 minuten. Het leeuwendeel daarvan in een Europese voorronde tegen KA Akureyri.