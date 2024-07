Done deal: RSC Anderlecht gelooft in de toekomst en legt jeugdige kapitein jarenlang vast

RSC Anderlecht gelooft in de jeugd. En dat hebben ze ook deze week nog een keer bewezen door een youngster een eerste profcontract te geven. Op die manier slaan ze de ingeslagen weg ook richting de komende seizoenen verder in.

RSC Anderlecht kondigde op dinsdagmiddag de komst aan van Thomas Vervloet. De aanvoerder van de U16 tekende meteen een contract voor drie seizoenen bij RSC Anderlecht. Het is het eerste profconctract voor de jongeling.

Thomas Vervloet is volgens Anderlecht de zevende speler die sinds begin mei een eerste profcontract tekent bij de club. "Thomas komt uit Antwerpen en streek zeven jaar geleden neer op Neerpede. Hij begon zijn avontuur bij paars-wit bij de U8", aldus paars-wit op haar webstek.

Aanvoerder van de U16

"Hij maakte al snel indruk met zijn technische vaardigheden, lichaamsbouw en veelzijdigheid. Ondanks dat hij een jaar jonger is, speelde Thomas dit seizoen bij de U16 en was hij er aanvoerder onder leiding van Yannick Kindermans."

One of our own. ★★★ Premier contrat pro pour Thomas Vervloet. De 15-jarige speelt de volgende drie seizoenen voor paars-wit.https://t.co/TmguM83ttS pic.twitter.com/6lCVtIAC9q — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) July 2, 2024

De verdedigende middenvelder kan ook als centrale verdediger en als rechtsachter worden uitgespeeld. Academy Director Mikkel Hemmersam is blij met de nieuwkomer: "Thomas is een begaafde speler aan de bal."

"Hij is verdedigend intelligent en heeft een uitstekend positiespel. Daarnaast beschikt hij ook over een goede persoonlijkheid op het veld en een sterke wil om bij te leren. We geloven dat hij een veelbelovende toekomst tegemoet gaat."