Serieuze domper voor RSC Anderlecht bij start seizoen

Anderlecht ging niet akkoord met de straf om één match achter gesloten deuren te spelen. Ze kregen die omwille van de rellen tijdens de bekermatch tegen Standard, waar het spel even stilgelegd moest worden. Nu is er meer nieuws over de zaak.

Standard kreeg in maart dezelfde straf, maar voor de Rouches waren de gevolgen heel wat minder. Zij speelden de Europe Play-offs en dat brengt financieel als sportief veel minder op. Anderlecht ging echter de titelstrijd aan met Union en Club Brugge. Het dreigde dus zowel sportief als financieel zwaar verlies te lijden. Een wedstrijd achter gesloten deuren kost paars-wit zo'n 850.000 euro netto in de Champions' Play-off. En dus ging de ploeg in beroep tegen de beslissing. Anderlecht was vooral niet akkoord met de timing, gezien het gaat om een match in de play-offs, waar de belangen veel groter zijn. Er is ook nog een voorwaardelijke straf van drie matchen met gesloten sfeervakken aan gekoppeld en dat kan op nog minder begrip rekenen. Achter gesloten deuren tegen STVV In beroep zijn die drie matchen voorwaardelijk kwijtgescholden. Anderlecht zal het tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, op 27 juli thuis tegen STVV, wel zonder de steun van de fans moeten doen. Paars-wit moet die match namelijk achter gesloten deuren afwerken als straf voor het stilgelegde bekerduel tegen Standard van vorig seizoen. Anderlecht heeft besloten om niet in beroep te gaan bij het BAS voor de sanctie.