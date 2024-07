Beerschot zoekt en vindt in Nederlandse tweede klasse nieuwe keeperstrainer

Na de titel en promotie van afgelopen seizoen maakt Beerschot zich klaar voor een nieuw seizoen op het hoogste niveau van het Belgische voetbal.

Beerschot maakte zonet een nieuwe transfer bekend. Het is geen speler maar wel een versterking voor de coaching staff van trainer Dirk Kuyt. De Nederlandse T1 van Beerschot is die versterking in eigen land gaan zoeken want de Nederlander Raymond Mulder wordt de nieuwe keeperstrainer bij Beerschot.

Mulder werkte de afgelopen 14 jaar bij Ado Den Haag, zowel in de Eredivisie als in de Nederlandse tweede klasse. Bij Beerschot tekent hij een contract voor 2 jaar.

"Geen getelefoneerde ballen trappen"

"Het was na 14 jaar Ado tijd voor een nieuwe omgeving", vertelt Mulder op de website van Beerschot. "Ik geloof als keeperstrainer in werken met de groep, niet een hele training getelefoneerde ballen trappen. We moeten zoals in een wedstrijd voor onverwachte zaken zorgen zodat onze keepers leren reageren op alle situaties", klinkt het.

Voorlopig heeft Beerschot op spelersvlak nog maar één inkomende transfer gedaan, ook uit de Nederlandse tweede klasse. Centrale verdediger Brian Plat maakte enkele dagen geleden de overstap van Volendam naar de havenstad.