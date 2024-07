SK Beveren toont zich alweer zeer ambitieus en haalt ex-speler Standard terug naar oude nest

SK Beveren heeft een 'nieuwe' verdediger te pakken. Ze haalden Laurent Jans (31) terug naar de Freethiel. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de ambitieuze Challenger Pro League-club.

De Luxemburgse rechtsachter, tevens recordinternational met 104 caps, keert terug naar zijn oude nest. Jans was eerder al drie seizoenen actief op de Freethiel. Jans kwam in 2015 over van CS Fola Esch uit Luxemburg.

In totaal speelde hij 108 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en negen assists gaf. Hij werd twee keer verkozen tot Speler van het Jaar. Na drie succesvolle seizoenen in het geel-blauwe shirt van SK Beveren, vertrok Jans in 2018 naar het Franse FC Metz.

Zijn avontuur in de Ligue 2 duurde één seizoen, waarna hij werd uitgeleend aan SC Paderborn. Bij de Duitse club wist hij zich te manifesteren als basisspeler in de Bundesliga. In het seizoen 2020/21 keerde Jans terug naar België om te spelen voor Standard Liège in de Jupiler Pro League. Met de Luikse club was hij ook actief in de Europa League.

Na een jaar in België trok Jans naar Sparta Rotterdam in de Eredivisie. Vervolgens speelde hij twee seizoenen bij SV Waldhof Mannheim in Duitsland, waar hij een onbetwistbare titularis was.

General manager Bob Peeters is dan ook verheugd met de terugkeer van Jans: “Met Laurent Jans haalt SK Beveren in de eerste plaats iemand binnen met heel veel kwaliteiten op het veld. Een rechtsachter met volume, daadkracht en drang naar voren. Daarnaast is Laurent een winnaar die nooit opgeeft en altijd vooropgaat in de strijd. Hij kent de club bovendien door en door, hij was hier zelfs aanvoerder. Naast zijn troeven op het veld, zal hij ons met zijn leiderschap, onverzettelijkheid en ervaring ook veel bijbrengen in de kleedkamer.”