Deze internationale ster is alvast geen fan van Kompany en doet smeekbede aan Guardiola: "Bayern heeft een coach nodig"

De 27-jarige Zverev, Duitser en een Bayern-fan, vroeg op Wimbledon aan Pep Guardiola (53) om opnieuw trainer te worden in München. Guardiola zat immers in de tribune.

Tijdens zijn post-match interview na het winnen van Cameron Norrie, richtte Zverev zich tot Guardiola: “Het is altijd een eer om hier op Centre Court te mogen spelen."

"En al zeker als er zoveel sterren in de Royal Box zitten, zoals Pep Guardiola vandaag.” Hij voegde eraan toe: “Toen ik Pep in de tribune zag, was ik echt heel nerveus voor een paar games.”

Zverev stelde Guardiola vervolgens een verrassende vraag: “Bayern München heeft een coach nodig, man.” Guardiola lachte en maakte duidelijk dat hij niet op het aanbod zou ingaan.

Zverev probeerde het nogmaals: “Als je ooit het voetbal beu bent, mag je me op elk moment op het tenniscourt coachen.”

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" 😂



Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH