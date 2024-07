'Standard haalt speler met verleden bij Gent in huis'

Standard wil zich dezer weken flink gaan versterken, nadat het ook al wat speles zag vertrekken. Daarbij komt het ook uit bij oude bekenden. Eentje met een verleden bij KAA Gent ook onder meer ondertussen.

Standard de Liège heeft al heel wat spelers zien vertrekken. Daardoor zijn er wel al een paar miljoenen op de bankrekening verschenen de voorbije weken. Daarmee willen ze zich nu ook gaan versterken met nieuwe spelers.

Als het even kan willen ze daarbij ook een paar goedkope zaakjes doen. Daarbij komen ze ook uit bij een ex-speler van KAA Gent terecht. Dat melden diverse Italiaanse bronnen ondertussen en dat wordt ook vanuit België bevestigd.

Dylan Bronn met de terugkeer naar Belgische competitie?

Ene Dylan Bronn heeft bij het Italiaanse US Salernitana nog een jaar contract lopen, maar Standard mikt hoog en zou er de speler graag transfervrij gaan bijhebben. Makkelijk lijkt dat echter niet te gaan worden. Bronn heeft een marktwaarde van 1,3 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Standard hoopt de 29-jarige verdediger die ooit een sterkhouder was bij de Buffalo's te overtuigen met een interessant plan richting toekomst. Zelf lijkt hij daar alvast veel oren naar te hebben. Zijn Italiaanse club weet dat ze enkel deze zomer nog kunnen cashen op hem en dus een beslissing moeten nemen.

We houden u graag verder op de hoogte de komende weken, want Bronn zelf zit alvast op hete kolen om opnieuw meer speelgelegenheid te krijgen. Dat zou mogelijk in de Jupiler Pro League kunnen zijn, waar hij al tot negen goals in 48 wedstrijden kwam.