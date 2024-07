OH Leuven staat op punt om ex-Antwerp-middenvelder terug naar België te halen

OH Leuven wil inzetten op ervaring en kennis van de Jupiler Pro League. De club uit Vlaams-Brabant overweegt Birger Verstraete terug naar België te halen.

Verstraete heeft al een heel parcours afgelegd in België. Hij speelde in de jeugd voor Club Brugge en vertrok daarna naar Kortrijk. Daar haalde KAA Gent hem weg en hij belandde uiteindelijk bij Antwerp.

Die overgang werd geen al te groot succes en na uitleenbeurten aan Köln en KV Mechelen trok hij naar het Griekse Aris Saloniki. Daar speelde hij afgelopen seizoen 29 matchen, maar mag er weg ondanks dat hij nog een contract voor één jaar heeft.

OH Leuven heeft al contact met hem opgenomen en volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de deal zo goed als rond. Er is al een persoonlijk akkoord en hij zou in de komende dagen aangekondigd worden.

De 30-jarige middenvelder moet het vertrek van Joren Dom opvangen en straks ook het nodige métier bijbrengen aan de ploeg.

OHL wil ten alle koste vermijden dat ze weer in degradatieproblemen geraken zoals vorig seizoen en ze willen de kern nog stevig versterken.