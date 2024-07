Veel jongeren en verschillende afwezigen: Anderlecht is op stage vertrokken

Met een kern van 25 spelers is Anderlecht vandaag vertrokken richting Portugal. Veel basisspelers van afgelopen seizoen waren niet aanwezig.

Spelers zoals Kasper Schmeichel, Jan Vertonghen of Zeno Debast zijn vertrokken of hebben hun contract nog niet verlengd. Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney zijn teruggekeerd naar Sevilla in afwachting van een oplossing.

Internationals Kasper Dolberg en Anders Dreyer krijgen enkele dagen rust na hun achtste finale op het EK. Amadou Diawara heeft nog steeds internationale verplichtingen. Marco Kana is achtergebleven in Neerpede om te revalideren van een blessure.

Van de sterkhouders van Brian Riemer blijven enkel Killian Sardella, Mats Rits, Yari Verschaeren, Théo Leoni, Mario Stroeykens en Francis Amuzu over. Louis Patris, Colin Coosemans, Moussa N'Diaye, Majeed Ashimeru, Nilson Angulo en Luis Vazquez zullen dus de kans krijgen om zich te tonen. Net als Alexis Flips, die terug is van zijn uitleenbeurt.

Veel jongeren zoals Timo Schlieck, Timon Vanhoutte (doelmannen), Amando Lapage, Ismael Baouf (verdedigers), Nunzio Engwanda, Nathan De Cat, Devon De Corte, Tristan Degreef (middenvelders), Luca Monticelli en Robbie Ure (aanvallers) zijn met de groep mee.

ℹ️ Travelling squad.



- Kana will continue his recovery from injury at Neerpede

- ⁠Diawara is on international duties

- ⁠Dolberg & Dreyer will join the team after the summer camp. pic.twitter.com/z4V5tVwUXv