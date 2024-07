22 jaar en aan zijn derde Belgische topclub toe: waarom Union de echte start van de carrière van Anouar Ait El Hadj kan worden

Anouar Ait El Hadj staat op het punt om voor Union SG te tekenen. De aanvallende middenvelder kon bij Anderlecht en Genk geen volwaardig basisspeler worden. Waarom dat bij Union SG dan wel zou lukken? Hier zijn de redenen.

Union SG heeft een heel slimme recrutering en ze zijn niet over één nacht ijs gegaan vooraleer ze bij Ait El Hadj uitkwamen. De kans is immers groot dat ze straks zowel Loïc Lapoussin als Cameron Puertas verliezen. En voor beide posities van die twee spelers komt de voormalige Belgische jeugdinternational in aanmerking.

Union hanteert al drie jaar hetzelfde systeem: een 3-5-2. Daar gaan ze ook onder Sébastien Pocognoli niet vanaf stappen. Net als bij Anderlecht is het systeem van bovenaf vastgelegd en de sportieve leiding zoekt telkens profielen die daarin passen.

Ait El Hadj heeft de technische kwaliteiten en het loopvermogen om de positie van Lapoussin in te vullen. Hij zal dan wel meer moeten gaan verdedigen, maar het systeem van de Brusselaars is in die optiek flexibel dat de posities onderling verwisselbaar zijn. De drie middenvelders moeten de gaten opvullen als iemand naar voor trekt.

Op de plaats van Puertas mikken

Maar ook de plaats van Puertas komt straks hoogstwaarschijnlijk vrij als Union beslist dat er een hoog genoeg bod binnenkomt. En dat zal de plaats zijn waar Ait El Hadj het meest op zal mikken. Hij is van nature een 'nummer 10", al sinds de jeugd bij Anderlecht.

Hij heeft een goed schot en een gerichte pass en in een systeem met twee spitsen zal dat nog meer tot uiting kunnen komen. Met veel lopende mensen rond hem is hij op zijn best. Zoals gezegd: bij Union weten ze best waarmee ze bezig zijn.