Done deal: Anderlecht ziet Ajacied opvallende bocht nemen

De voorbije week gonsde het van de geruchten dat Anderlecht interesse had in Gabriel Misehouy, een groot talent van Ajax. De 19-jarige aanvallende middenvelder heeft nu een opvallende beslissing genomen.

Gabriel Misehouy had verschillende clubs die hem wilden inlijven. Een tijdje terug gaf hij nog de voorkeur aan de Premier League en met Manchester City was er dan ook een flinke gegadigde voor hem in de markt.

Misehouy kende een turbulent seizoen in Amsterdam, waar hij van de trainingen werd verbannen en niet meer mocht spelen voor Jong Ajax. Hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen vanwege het gebrek aan perspectief.

Spaans alternatief haalt de bovenhand

Ajax wilde hem aanvankelijk nochtans graag langer aan zich binden, maar dat mislukte dus. Het toptalent, dat onlangs Ajax verliet, kon dus kiezen waar hij deze zomer heen kon gaan. Lille OSC was de eerste ploeg die hem daarna begon te paaien.

Voetballen in de Champions League bij Girona zou uiteindelijk echter de voorkeur krijgen. Die opvallende bocht maakte de jongeling deze week. Er werd snel een mondeling akkoord bereikt en nu is de deal al officieel.

RSC Anderlecht werd de voorbije weken ook aan hem gelinkt, maar Fredberg & co zagen snel het nutteloze van de zaak in en hebben nooit echt doorgedrukt voor hem. Nu kan hij zich gaan focussen op zijn nieuwe job.