Twee keer op een week tijd steekt hij stokken in de wielen: nieuwe bocht van 180 graden bij Standard-speler

Ondanks een bestaande overeenkomst tussen Standard en Konyaspor wilde Moussa Djenepo niet richting het Turkse kampioenschap verkassen. De Malinese winger had met Maccabi Tel Aviv een andere ploeg op het oog. Of toch niet?

Na een meer dan teleurstellend seizoen wisten we al langer dan vandaag dat Moussa Djenepo Standard in de zomer zou willen verlaten. De Malinees, die voor het bedrag van 3,5 miljoen euro werd opgehaald Southampton, slaagde er nooit in om terug te keren naar het niveau uit zijn eerste periode bij de Rouches.

Wat begon als een grote slag voor Standard tijdens de transferperiode van afgelopen zomer liep uiteindelijk uit op een mislukking. De Rouches hebben daarom het idee om afscheid te nemen van hun linksbuiten, maar weten dat ze bij een directe verkoop niet hun volledige investering kunnen terugkrijgen.

En dus zijn ze op zoek naar een andere optie. Een huur mét aankoopoptie lijkt een mooie tussenoplossing te kunnen worden. Standard wilde hem uitlenen aan Konyaspor en had al een overeenkomst, maar Djenepo blies dat af.

Dan maar naar Antalyaspor?

Standard ging verder in zijn zoektocht en vond een oplossing met Maccabi Tel Aviv. Djenepo zelf zat ook al dicht bij een persoonlijk akkoord met de club uit Israël, maar nu gaat de deal volgens Sacha Tavolieri opnieuw niet door.

Met Antalyaspor is er ondertussen alweer een derde club in de dans gesprongen. Zij maken zich sterk dat ze wél een overeenkomst zullen vinden, al lijkt dat met de recente geschiedenis niet meteen een zekerheid.