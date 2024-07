'RSC Anderlecht grijpt ernaast: Schmeichel maakt pittige transfer'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kasper Schmeichel is vrij om zijn handtekening te zetten bij een nieuwe club. Een terugkeer naar RSC Anderlecht lijkt inmiddels definitief van de baan. Een deal lijkt ondertussen helemaal rond te zijn.

Het contract van Kasper Schmeichel liep deze zomer af bij RSC Anderlecht en dus kon hij na het EK met Denemarken gaan onderhandelen met geïnteresseerde clubs. De kans dat hij in Brussel zou gaan blijven was sowieso klein.

Het was geen geheim dat Schmeichel terug wilde naar Engeland. "Iedere voetballer wil in de Premier League spelen", liet hij zelf nog optekenen tijdens het EK. "Kasper hoort thuis in de het Engelse voetbal", deed vader Peter er nog een extra schepje bovenop.

En dus leek Wolverhampton Wanderers een hoofdkandidaat te zijn voor Kasper Schmeichel. Zij deden een concreet aanbod en leken het op die manier te gaan halen, al was er met Celtic Glasgow wel een ferme kaper op de kust.

Celtic troeft Wolverhampton af voor Schmeichel

Het is Brendan Rodgers die Schmeichel héél graag naar Glasgow wil halen. Beide heren kennen elkaar namelijk heel goed: Rodgers was de coach van Leicester City tussen 2019 en 2023. En de Schotten lijken het nu te gaan halen.

Schmeichel gaat een contract voor een jaar ondertekenen bij Celtic Glasgow met optie voor nog een jaar. Dat melden Deense media. Voor RSC Anderlecht wordt het dus uitkijken naar een andere doelman, voorlopig lijkt Colin Coosemans de man onder de lat te gaan worden.