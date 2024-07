De heropleving na jobs bij Zulte Waregem, Mechelen en mislukte periode bij Club Brugge: "Voelde me er niet op mijn gemak"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tom Caluwé is aan de slag gegaan bij Willem II. De voormalige sportief directeur van Club Brugge en Zulte Waregem hoopt daar alle ingrediënten te vinden om rustig te kunnen werken en zijn nieuwe uitdaging aan te gaan in de Eredivisie.

Nu ze zijn gepromoveerd naar het hoogste niveau in Nederland speelt Willem II voluit de "Belgische" kaart. De club heeft al een groot aantal Belgen gerekruteerd en spelers die in onze competitie hebben gespeeld. De aanwezigheid van coach Peter Maes en de nieuwe sportdirecteur Tom Caluwé spelen hierin een rol.

Na goed werk bij Mechelen, waren zijn passages bij Club Brugge en Zulte Waregem van korte duur: "Ik hou ervan om langer bij een club te blijven om iets op te bouwen. Dat gebeurde bij Mechelen. Eigenlijk wilde ik niet echt vertrekken, maar Club Brugge meldde zich."

"Als een topclub je wil... dus nam ik de beslissing om Mechelen te verlaten, maar ik voelde me niet helemaal op mijn gemak", verklaarde de voormalige middenvelder aan Voetbal International. Maar het draaide op een sisser uit.

Verhuis naar Nederland

Vervolgens verliep het ook niet al te best bij Zulte Waregem: "Ik ging toen naar Zulte Waregem, ook een heel leuke club, maar waar ik te maken kreeg met andere omstandigheden. We streden voor promotie, maar de resultaten waren teleurstellend, er was druk. Iedereen werd nerveus."

Bij Willem II hoopt hij rust en tijd te vinden om iets op te bouwen: "Hier wil ik iets op lange termijn opbouwen. Ik weet zeker dat het me zal lukken. De staf staat klaar, de volgende uitdaging is om een goed team samen te stellen. Er wacht genoeg werk op me."