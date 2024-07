'Celtic wil belangrijke speler van Antwerp'

Antwerp kon deze zomer al enkele mooie transfers afronden. Ayrton Costa kwam al over van Independiente, terwijl Denis Odoi en Tjaronn Chery transfervrij werden overgenomen.

Maar er zullen ongetwijfeld nog een aantal spelers vertrekken. Een speler die deze mercato nog een mooie transfer kan versieren is Michel-Ange Balikwisha.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Celtic haar oog laten vallen op de aanvaller. Hij meldt dat de club al met zijn entourage heeft gepraat.

Celtic wil weten of een deal deze zomer mogelijk zou zijn. De Schotse club zal deze week ook met Antwerp aan tafel zitten.

Balikwisha speelde 124 wedstrijden voor Antwerp waarin hij 25 doelpunten maakte en goed was voor 14 assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 9 miljoen euro geschat.

