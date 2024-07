René Vandereycken spreekt klare taal over Engelse ster: "Hij was een ontgoocheling op dit EK"

Engeland heeft zondag de EK-finale verloren van Spanje. Ondanks het feit dat Spanje de wedstrijd in handen had, werd het toch nog erg spannend.

Spanje maakte er kort na de rust 1-0 van. Ook nadien bleven de Spanjaarden naar voor duwen, tot er plots een gelijkmaker kwam. "Na die 1-0 probeerde Engeland druk te zetten, maar dat deden ze niet echt goed, waardoor de doelpogingen en de zuivere kansen voor Spanje bleven", begint René Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

"De 1-1 van Palmer was een schitterend doelpunt, maar viel toch een beetje uit de lucht. Ik vond Bellingham op dit EK een ontgoocheling, en voor een groot deel was dat ook in deze finale zo. Maar hij was toch maar weer de man die die bal goed aflegt voor de 1-1, niet eenvoudig in een moeilijke positie", gaat hij verder.

Velen waren niet blij met het spel dat Engeland bracht op dit EK, maar de oud-bondscoach is van mening dat Engeland het wel verdiende om in de finale te staan.

"Ik vond Engeland een waardige finalist, ik vond het al bewonderenswaardig dat ze tegen een betere ploeg zo lang in de wedstrijd bleven, laat staan dat ze nog terugkwamen na een achterstand. Voor mij was Spanje voor de start van dit EK al de grote favoriet."

"De laatste dagen hoor ik ook dat veel mensen het schitterend vinden van die coach dat hij met Yamal en Williams al twee zo’n jonge spelers in de ploeg zet. Sorry, ik vond dat eigenlijk maar een ‘normale’ beslissing. Die twee hebben bij hun clubs al genoeg bewezen om er niet naast te kunnen kijken", besluit hij.