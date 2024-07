🎥 Made in Neerpede! Remco Evenepoel laat even zien dat hij het voetballen nog niet verleerd is

Voor de start van de rit van dinsdag, een vrij vlakke etappe met een laatste kans voor de spurters, had Evenepoel tijd om wat te jongleren met een voetbal.

En dat deed hij absoluut niet slecht, wetende dat hij zijn wielerschoenen aan had. De bal bleef in de lucht en het filmpje ging al snel viraal.

Het was een uitdaging van 'Tour de Tietema', die al heel wat wielrenners wisten te strikken voor een uitdaging. De nummer 3 van het algemeen klassement moest de bal zo lang mogelijk hoog houden.

Dat lukte hem 45 keer en daarmee kan hij alvast de eerste plaats opeisen van meest gedeeld filmpje van 'Tour de Tietema'.

❤️ Like if you think @EvenepoelRemco is the best baller in this years @tourdetietema challenge in @LeTour! pic.twitter.com/twSteGhXDZ