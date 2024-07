Nooit meer discussie over hands: ex-scheidsrechter Serge Gumienny stelt opmerkelijke oplossing voor

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het EK verliep redelijk fair, dat zag ook ex-scheidsrechter Serge Gumienny. Toch werden er enkele beslissingen genomen waar discussie over ontstond.

Het EK is ondertussen afgelopen. De scheidsrechter hebben het over het algemeen goed gedaan, vindt Serge Gumienny. "In totaal geef ik de arbitrage dan ook een dikke acht op tien", vertelt hij bij Het Belang van Limburg.

Al ontstond er hier en daar wel eens discussie. "Uiteraard waren er ook beslissingen die voor ophef zorgden. Denk maar aan de afgekeurde doelpunten van Lukaku, de penaltyfout van Dumfries op Kane en de handsbal van Cucurella tegen Duitsland. Vooral handspel blijft iets moeilijks", merkt Gumienny op.

Daar weten Romelu Lukaku en Loïs Openda nu alles van. "Waarom wordt het doelpunt van Lukaku afgekeurd voor hands van Openda als Duitsland geen penalty krijgt voor hands van Cucurella? Er bestaat geen zinnige uitleg voor."

Maar Gumienny ziet een oplossing. "De enige oplossing om die discussie voor eeuwig uit de wereld te helpen is de voetregel van het hockey in te voeren. Elke keer als de bal in het hockey de voet van een speler raakt, wordt er een fout gefloten."

"In het voetbal krijg je dan de kritiek dat het tegen de geest van het spel ingaat, maar mij lijkt het nog de gemakkelijkste oplossing om die grijze zone die we nu hebben uit te schakelen", besluit hij.