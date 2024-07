'Club Brugge wil miljoenen betalen voor Hugo Siquet, speler heeft zelf beslissing genomen over wat hij wil doen'

Hugo Siquet werd sinds januari 2023 door SC Freiburg uitgeleend aan Cercle Brugge. Na de laatste speeldag van afgelopen seizoen maakte hij duidelijk dat hij niet meer voor Cercle zou spelen.

In totaal kwam hij 51 keer in actie bij de Vereniging en was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists. Nu bestaat de kans dat hij volgend seizoen nog op Jan Breydel zal spelen.

Maar dan wel als speler van Club Brugge. We meldden eerder al dat blauw-zwart interesse heeft in de rechtsachter, maar nu is er meer nieuws.

Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat Siquet zelf ook graag naar Club Brugge wil trekken. Club Brugge praat op dit moment ook met SC Freiberg.

Blauw-zwart wil echt doordrukken voor de speler en gelooft ook in de deal. Club hoopt hem voor zo'n 5 miljoen euro te kunnen overnemen.

🇧🇪 Hugo Siquet wants to join Brugge.

🗣️ As revealed yesterday, Blauw & Zwart are now pushing, believing and are in direct talks with #SCFreiburg in order to make the deal happen for a transfer fee around 5M€.

⏳ Wait&See…