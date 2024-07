OFFICIEEL: OH Leuven neemt na één seizoen alweer afscheid van verdediger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven neemt na één seizoen al afscheid van een verdediger. Florian Miguel trekt naar het Spaanse Burgos Club de Fútbol.

Het zat er al even aan te komen, maar de transfer is nu ook rond. Florian Miguel maakt de overstap van OH Leuven naar Burgos Club de Fútbol.

Hij tekende een contract van twee jaar bij de club uit de Spaanse tweede klasse. Met die competitie is hij al heel bekend. Hij speelde er al 93 wedstrijden.

De Franse linksback kwam afgelopen zomer transfervrij over van SD Huesca. Bij OH Leuven was hij tijdens het reguliere seizoen een vaste basispion.

Tijdens de play-offs kreeg hij nog maar twee basisplaatsen en mocht hij drie keer invallen. Daarom ging de Leuvense club ook op zoek naa een oplossing, die ze nu gevonden hebben.