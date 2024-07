Extra zorgen voor Riemer: sterkhouder valt uit met stevige blessure tijdens galawedstrijd

RSC Anderlecht speelt op zaterdagmiddag zijn galawedstrijd in het Lotto Park tegen het Duitse Wolfsburg. Een duel waarin het uitkijken was naar wat de diverse spelers zouden laten zien met oog op de competitieopener tegen STVV. Maar er kwam ook snel slecht nieuws.

De loden zon in het Lotto Park maakte er een uitputtingslag van voor de spelers van RSC Anderlecht en Wolfsburg, dat sowieso al. Maar met oog op de competitiestart volgende week wilde Brian Riemer vooral iedereen fit houden.

Dat zou niet lukken, want al in de eerste helft viel er met Francis Amuzu een stevige sterkhouder uit bij paars-wit. Hij raakte in het hoekje van het veld betrokken in een duel met Maxence Lacroix en kon uiteindelijk niet verder.

Amuzu out met knieblessure

Na een paar minuten blessurebehandeling werd duidelijk dat hij moest worden vervangen door Angulo. Amuzu zelf kon met hulp en steun van twee verzorgers mankend naar de kant gaan, maar erg goed zag het er niet uit voor de winger.

© photonews

Mogelijk verdraaide hij zijn knie. De ernst van de blessure zal later nog moeten blijken - we zitten in het Lotto Park om u verder op de hoogte te houden en een eventuele eerste medische update te geven wanneer die voorhanden is.

De supporters houden alvast het hart vast. Sommigen zijn het wel stilaan beu, want de winger sukkelt eigenlijk al jaren van de ene blessure in de andere. Pijnlijk voor de hoofdstedelingen, zo blijkt uit een bloemlezing.

Thorgan Hazard blessé jusqu’en 2025 et Amuzu, j’ai l’impression qu’il sera aussi absent plusieurs mois.. https://t.co/hK6lTNqQk4 — 🫰🏽 (@Tristaan38) July 20, 2024

Thorgan Hazard blessé jusqu’en 2025 et Amuzu, j’ai l’impression qu’il sera aussi absent plusieurs mois.. https://t.co/hK6lTNqQk4 — 🫰🏽 (@Tristaan38) July 20, 2024

Ah amuzu💔💔💔💔 — 11 (@antoineghz) July 20, 2024

Amuzu.. je ne sais même plus quoi dire. 3 ans que c’est la même chose. Le joueur est maudit. C’est vraiment râlant.— Arthur Pvx (@ArthurPvx) July 20, 2024