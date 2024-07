🎥 Beelden die je moet zien: speler probeert al 'snookerend' doelpunt te voorkomen, maar krijgt deksel op de neus

Voor de gelegenheid nemen we jullie dit weekend even mee naar het Braziliaanse voetbal. Daar gebeurde namelijk een heel bijzondere zaak in een wedstrijd. De beelden zijn wel héél erg bijzonder en speciaal.

In de Braziliaanse competitie was er op zaterdagavond een duel tussen Flamengo en Criciuma. Dat leverde een pittige wedstrijd op, met ook een heel gek beeld. Rodrigo had de bezoekers in de eerste helft op voorsprong gebracht.

Daarna was het aan Flamengo om wat terug te doen in een zeer spectaculaire tweede helft. Pedro miste een strafschop op het uur, maar kon een kwartier voor tijd wel de 1-1 scoren. En toen moest het gekste nog gebeuren.

In de slotfase leek Flamengo op zoek naar de overwinning. Toen Everton klaar was om de 2-1 binnen te schuiven, gebruikte verdediger Eder een andere bal die op het veld was terechtgekomen om zich te verweren.

Strafschop en gele kaart

Met een mooie snookermove tikte hij de andere bal weg. Dat lukte, want een doelpunt viel er daardoor niet. Jammer genoeg voor de speler kreeg hij echter wel een strafschop tegen en een gele kaart, waardoor er vanop de stip alsnog gewonnen werd door de thuisploeg.

In de absolute slotfase vielen er daarna nog liefst vijf gele kaarten en zelfs een uitsluiting - ook dat is typisch aan het Braziliaanse voetbal. Maar de strafschop en vooral de aanloop daarnaartoe was toch wel bijzonder.