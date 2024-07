Na Batshuayi krijgt nu ook andere Rode Duivel bedreigingen en verwijten naar het hoofd geslingerd

Het is nu echt officieel: Thomas Meunier gaat niet terugkeren naar Club Brugge, maar wel naar de Franse Ligue 1. Na zijn vorige passage in de Ligue 1 bij PSG is hij nu een speler van Lille. Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad.

Thomas Meunier heeft deze week heel Turkije verrast door zijn contract bij Trabzonspor te verbreken. In de winter van zijn carrière kijkt de rechterflankverdediger vooral naar zichzelf. Zijn sterk half seizoen bij Trabzonspor werd opgemerkt door drie Franse ploegen: Stade Rennes, AS Monaco en Lille. De Ligue 1 lonkte weer.

Uiteindelijk viel de keuze op Lille. "Ik ben heel fier om naar Lille te komen", zegt de international op de site van LOSC Lille. "Zowel in België als in het buitenland heb ik veel goeds over de club gehoord", is Meunier enthousiast.

"Lille is de ideale keuze, zowel op sportief als familiaal gebied." Het is natuurlijk niet zo ver van thuis. Meunier maakt er ook een punt van dat hij de jonge talenten bij zijn nieuwe club zal begeleiden. "Ik kijk er naar uit om mijn nieuwe ploegmaats en de supporters te ontmoeten!"

Beledigingen en verwijten in Turkije

Net als Michy Batshuayi die zeer bekritiseerd en beledigd werd vanwege het dragen van de kleuren van Besiktas, Fenerbahçe en nu Galatasaray, krijgt Thomas Meunier nu ook te maken met boze Turkse supporters onder zijn posts.

Trabzonspor en zijn supporters voelen zich verraden door de speler wiens carrière door de club nieuw leven werd ingeblazen. Meunier werd zelfs opgenomen in de selectie van Domenico Tedesco voor Euro 2024. De reacties spreken dan ook voor zich: