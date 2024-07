Supercup is alvast binnen, maar maandag is opnieuw een cruciale dag voor Union SG

Union Saint-Gilloise verzekerde zich vorig seizoen van de tweede plaats in de Jupiler Pro League. De Brusselse club kent zijn vier mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League.

Club Brugge werd uiteindelijk kampioen door in eigen huis 0-0 gelijk te spelen tegen Cercle Brugge. Union SG won zijn wedstrijd wel, maar greep voor het derde jaar op rij nipt naast de titel. Union eindigde zo tweede in het Belgisch kampioenschap.

Blauw-zwart moet zich geen zorgen maken over Europese voorrondes, voor Union SG is dat anders. Zij worden op 22 juli in de trommels van de derde voorronde van de Champions League gedropt. Als ze twee voorrondes overleven, mogen ze naar de groepsfase.

Loting op maandagmiddag

Deze keer is die groepsfase er eentje met 36 ploegen, want de Champions League zit vanaf het seizoen 2024-2025 in een nieuw jasje met een competitie waarin iedereen acht keer in plaats van zes speelt en er ook niet echt meer groepen zijn.

© photonews

De vier mogelijke tegenstanders van Union SG voor de derde voorronde zijn het Glasgow Rangers van Philippe Clement, Slavia Praag, Red Bull Salzburg en Lille. In de eventuele play-offs komen diezelfde ploegen opnieuw aan bod.

Tenzij Twente, Fenerbahçe, Dynamo Kiev, Partizan Belgrado of Lugano uitpakken met een stunt tegen een van de bovenvemelde teams, want de loting voor de play-offs zal gebeuren voor de terugwedstrijden van de derde voorronde worden gespeeld.