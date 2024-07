Zorgt interesse van Chelsea, Lyon en Milan voor 'transferitis' bij sterkhouder Gent? Vrancken legt het probleem uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen winter zag KAA Gent met Malick Fofana, Gift Orban én Hugo Cuypers heel wat kwaliteit vertrekken. Mogelijk volgen er ook aankomende zomer opnieuw een aantal uitgaande transfers. Het mag niet worden uitgesloten in ieder geval, want er komt steeds meer aandacht.

Archie Brown werd dit voorjaar 22 jaar, maar de Engelse flankverdediger zit zeker nog niet aan het einde van zijn mogelijkheden. Hij werd intrinsiek gehaald als centrale verdediger, maar maakte al snel indruk op de linkerflank.

Halfweg vorig seizoen was hij een van de sterkhouders van Gent én van de Jupiler Pro League, wat hem een nominatie opleverde in ons team halfweg de reguliere competitie. Ook zaten er de laatste maanden van het voorbije seizoen heel wat scouts voor hem in de tribunes.

© photonews

Met name Chelsea was al een tijdje nadrukkelijk aan het azen op de flankverdediger van KAA Gent. Daarna roerden ook Olympique Lyon, AC Milan, Lazio, Aston Villa en Crystal Palace zich en ook vanuit Turkije waren er al aanbiedingen.

Opletten met blessures Brown

Chelsea was met dank aan Todd Boehly de koploper voor Brown. Toch hebben ze nog steeds geen concreet bod gedaan bij Gent, waardoor het voorlopig afwachten lijkt. De speler zelf zien we ondertussen al even niet op het veld.

Transferitis? Neen, daar is niets van aan aldus Wouter Vrancken. De coach van KAA Gent predikt voorzichtigheid met de speler. "Eerst had hij een probleem aan de achillespees en nu heeft hij last van het schaambeen."