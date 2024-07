'Maximaal vier miljoen euro voor ex-speler uit JPL, maar RSC Anderlecht krijgt een njet te horen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht wil zich deze maand nog met de nodige krachten versterken. Op het verlanglijstje staat ook een Turkse verdediger.

Volgens verschillende bronnen heeft RSC Anderlecht de nodige interesse in de Turkse verdediger Cenk Ozkacar. De international is momenteel aan de slag bij Valencia en staat hoog op het lijstje van Jesper Fredberg.

Volgens het Spaanse Relevo is Ozkacar, die in 2021-2022 bij OH Leuven speelde, echter niet bereid meteen toe te happen op het aanbod van RSC Anderlecht. Paarswit zou hem graag huren van de Spaanse club, maar dat liedje gaat voorlopig (nog) niet door.

Ozkacar kreeg naar verluidt een mooi voorstel aangeboden van RSC Anderlecht. In de deal zou ook een aankoopoptie gezeten hebben, maar de speler wil wachten op andere aanbiedingen van Europese clubs.

Volgens het Spaanse medium wil de Turk naar één van de vijf Europese topcompetities trekken en daar hoort de Jupiler Pro League niet bij. Hij ligt nog tot 2028 onder contract bij Valencia.

Valencia hield de speler afgelopen winter nog aan boord, maar deze zomer mag hij de club wel verlaten. Er zou met een definitieve transfer maximaal vier miljoen euro gemoeid zijn, waardoor Ozkacar een haalbare pion is voor paarswit.

Of het aanbod er van een club uit één van de vijf grote competities er komt is maar zeer de vraag voorlopig. Mogelijk wil hij later toch richting België vertrekken, al heeft Fredberg op dat moment misschien al een andere deal beklonken.