Robin Veldman komt met opvallende quote over Club Brugge: "Geen toeval"

Robin Veldman wil dit seizoen uitpakken met Club NXT. De voormalige trainer van RSC Anderlecht is bijzonder opgetogen over zijn werkgever.

Vrijdagavond pakte Club NXT zijn eerste overwinning van de voorbereiding. Er werd met 3-0 gewonnen van KSV Oostkamp. Het werd voor blauwzwart een vlotte overwinning tegen de buren uit de tweede afdeling, al was het resultaat voor trainer Robin Veldman eigenlijk niet belangrijk.

“Een mooie zege, maar de insteek lag voornamelijk toch op het inslijpen van onze spelwijze”, vertelde de Nederlander aan Het Nieuwsblad.

“We hebben een pak nieuwkomers waaronder Lynnt Audoor, die terugkeert na een passage bij KV Kortrijk. Aan ons om van al die jongens weer een ploeg te maken. Daarnaast wil ik hen ook pushen om continu hoog druk te zetten.”

Veldman wil dat er een team op het veld staat, zowel in de Challenger Pro League als in de Youth League. Vooral die laatste competitie is een heel goede leerschool voor Club NXT.

Beste in de Benelux

Veldman is alvast bijzonder opgetogen over blauwzwart en dat doet hem toch wel met een opvallende quote voor de dag komen.

“Als het op de omkadering van de spelers, het niveau van de opleiding en de faciliteiten aankomt, is Club Brugge het beste wat ik in de Benelux al zag”, besluit Veldman die ook al bij Ajax aan de slag was.

“Als je ziet welke data mijn collega’s allemaal kunnen verzamelen, dan moet ik zeggen dat dit fenomenaal is en we daarom ook Champions League spelen, dat is echt geen toeval hoor.”