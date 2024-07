Jonas De Roeck legt haarfijn de moeilijke situatie van Royal Antwerp FC uit

Jonas De Roeck is de nieuwe trainer van Royal Antwerp FC. Een gemakkelijke opdracht lijkt dat helemaal niet te zijn.

Jonas De Roeck is vol goede moed aan de voorbereiding met Royal Antwerp FC begonnen. Het feit dat de club geen gemakkelijke periode doorgaat heeft hem nooit afgeschrikt.

“Alles is me klaar en duidelijk uitgelegd. We zullen iets meer met jonge talenten moeten werken. (denkt na) Ik heb in het verleden al bewezen dat ik daar de kwaliteiten voor heb”, is de trainer heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

De realiteit is dat er nog enkele spelers de club zullen verlaten. “Er circuleren een paar namen van mogelijke vertrekkers. Wie het wordt, is afwachten. Wie heeft er aanbiedingen? Wie wil per se vertrekken? Het is een evenwichtsoefening die moet gemaakt worden.”

Antwerp moet zelfbedruipend worden

Dat is iets waar een speler, club of staf liever niet mee te maken krijgt. “Maar het is nu eenmaal de realiteit. Antwerp zit in een situatie waarin er spelers moeten verkocht worden. Ik heb de voorbije jaren vaak gelezen dat 'the sky the limit' was bij de club. Momenteel is dat anders.”

Het financiële aspect van de club wordt bijzonder goed in de gaten gehouden. Antwerp moet zelfbedruipend worden en in dat verhaal zijn uitgaande transfers heel erg belangrijk.

“Je mag niet afhankelijk blijven van één iemand. Daar is het clubbestuur hard mee bezig. We moeten vooral een realistisch beeld scheppen. Intern én naar de buitenwereld”, besluit De Roeck.