Kevin De Bruyne in je team hebben kan intimiderend zijn: ploegmaat was onder de indruk als nieuwkomer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een speler als Kevin De Bruyne in je team hebben, is natuurlijk een fantastische troef. Maar het kan ook intimiderend zijn...

Kevin De Bruyne is een van de beste spelers ter wereld en een van de leiders bij Manchester City. Dat kan intimiderend zijn voor nieuwe spelers bij de club, zelfs als het al een grotere naam is.

Dat is wat Jack Grealish heeft verteld in ieder geval. De aanvaller is slechts 5 jaar jonger dan KDB en kwam zelf voor 117 miljoen euro naar Manchester City, aanzienlijk meer dan wat de club heeft betaald voor De Bruyne.

Maar de uitstraling van de Belg maakt indruk, en Grealish keek vol bewondering. "Ik was een beetje onder de indruk toen ik bij City aankwam", vertelde Jack Grealish volgens Manchester Evening News.

"Niet persoonlijk, maar op het veld. Mijn teamgenoten riepen: "Jack, speel de bal!", en ik dacht bij mezelf: "Verdorie, dit is Kevin De Bruyne, ik moet hem de bal geven!". Snap je wat ik bedoel? Hij was mijn idool", zei de Engelse international.

Sinds zijn komst heeft Grealish het niet altijd makkelijk gehad bij de club. Afgelopen seizoen scoorde hij slechts 3 doelpunten en gaf hij 3 assists in 36 wedstrijden, wat hem zijn plaats in de selectie van Gareth Southgate voor het EK heeft gekost.