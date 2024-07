Vidarsson legt uit hoe KAA Gent de eigenlijk onhaalbare Delorge wist te strikken

Mathias Delorge speelt dit seizoen voor KAA Gent. Een opmerkelijke keuze, want er lagen nog andere aanbiedingen op tafel.

Niet KRC Genk of een buitenlandse club, maar wel KAA Gent wist Mathias Delorge binnen te halen. Een onverwachte deal, zo beseffen ze ook bij de Buffalo’s.

Een buitenlandse club zou het zeker niet worden, want daar had Delorge zelf eigenlijk geen zin in. Dat hij niet voor zijn ex-coach Thorsten Fink bij Genk kiest is wel opmerkelijk.

“Mathias is een speler die voor alle ploegen interessant was”, vertelt Arnar Vidarsson aan Het Nieuwsblad. “Vanaf dat we zagen dat er een opening was, hebben we willen tonen hoe graag wij hem wouden.”

De keuze was niet alleen die van een voetballer, maar ook de entourage van Delorge werd hard in het verhaal betrokken.

“Hij en zijn familie hebben gekozen voor voetbal, en voor dit project. Dat is tegenwoordig uniek in het voetbal, niet iedereen kiest op die manier voor zijn carrière op lange termijn.”

De middelen van KAA Gent zijn immers beperkt. “Wij kunnen niet betalen wat buitenlandse, of sommige Belgische, ploegen hem konden geven, maar wij konden wel een warm nest worden en dat kan jonge spelers zoals hem aantrekken.”