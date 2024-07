Buffalo's spelen het hard: 'KAA Gent weigert bod van 12 miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent heeft heel wat talenten rondlopen en zag er ook al een aantal vertrekken in het afgelopen jaar. Topclubs uit Europa houden nu een 19-jarige Buffalo in de gaten, maar die mag niet zomaar vertrekken.

KAA Gent zag het afgelopen jaar al heel wat talenten vertrekken. Denk maar aan Mokio, Orban en Fofana. Nu is er nog een jong talent dat op veel interesse kan rekenen.

Zo wordt Matias Fernandez-Pardo serieus in de gaten gehouden. Er is zelfs één club heel concreet over de aanvaller.

Volgens Tuttomercatoweb zou AC Milan een bod hebben gedaan op de jonge Belg van 12 miljoen euro. Maar dat wees KAA Gent af...

De Buffalo's zouden namelijk graag minstens 15 miljoen euro vangen voor Fernandez-Pardo. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 3 miljoen euro geschat.

De speler maakte vooral tijdens de play-offs van afgelopen seizoen indruk. Hij scoorde toen 7 keer in 10 wedstrijden bij KAA Gent.