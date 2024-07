Christian Eriksen reageert op mogelijk vertrek bij Manchester United

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christian Eriksen werd vandaag gelinkt aan een transfer naar RSC Anderlecht. De Deen laat weten hoe de kaarten momenteel liggen.

Christian Eriksen begint aan zijn laatste seizoen bij Manchester United. Hij wordt aan een vertrek gelinkt, waarbij naast Ajax Amsterdam ook RSC Anderlecht genoemd wordt.

“Ik ben heel gelukkig bij United”, zegt de middenvelder bij BBC. “Ik heb hier twee goede jaren gehad en ga nu mijn derde seizoen in. Dit is een speciale club en een speciale plek. Bovendien is mijn familie hier ook gesetteld, dus ik heb geen haast.”

De Deense connectie bij Anderlecht zou de reden zijn van het transfergerucht. Brian Riemer was assistent bij Brentford toen Eriksen er na zijn hartaanval op het EK weer aan de slag ging.

Eriksen kijkt vooral uit naar speelminuten. “Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk spelen en daar doe ik alles aan. Maar dat heeft niets met de club te maken, dat is aan mijzelf en de trainer. Maar ik voel me hier heel goed.”

Volgens verschillende bronnen wordt Eriksen mogelijk uitgeleend door Manchester United, met een verplichte aankoopoptie op het einde van de huur. Zijn marktwaarde is momenteel 8 miljoen euro, maar het is vooral zijn loon dat een struikelblok zou moeten zijn.