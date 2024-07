Coaches verrassen: Castro-Montes zal niet blij worden van uitlating Euvrard, Pocognoli geeft spelers belangrijk nieuws

Na een verrassende uitslag in Dender-Union (0-0) hadden coaches Euvrard en Pocognoli ook nog wel wat zaken te zeggen die hun spelers zich kunnen inprenten. Uiteraard was de trainer van de thuisploeg het meest tevreden.

Naast het feit dat hij fier was op de teamprestatie van Dender, gaf Euvrard ook uitleg bij de inbreng van Berte en Soladio. "Het plan was om met twee spitsen te spelen die meer gevaar in de rug van hun verdediging konden brengen. We hadden frisse energie nodig. Met hen hadden we een betere dynamiek in het slot van de wedstrijd."

Opvallend was dat Euvrard Ridwane M'Barki, die via de amateurreeksen de opmars van Dender naar de JPL heeft meegemaakt, op de bank hield. "Ridwane gaat zeker nog ploegen pijn doen op de linkerflank. De vijfmansdefensie stond stabiel en die wilde ik laten staan. Ik vond dat Ferrara op links de bovenhand haalde op Castro-Montes."

Laatste pass ontbreekt bij Union

Dat zal de speler die enkele maanden geleden hier en daar nog getipt werd voor een EK-selectie bij de Rode Duivels niet graag horen. Zijn trainer moest dan weer uitleggen waarom Union niet gescoord had. "Er zijn geen verklaringen voor. De intensiteit en het balbezit was goed. Het was de juiste laatste pass waar het ons aan ontbrak."

Pocognoli is niet blind voor de minpunten. "De realiteit is dat we meer moesten creëren tussen de lijnen. Onze ploeg begint nog maar net samen te spelen. Vooral vooraan hebben we toch wat nieuwe spelers." In plaats van Amoura-Nilsson speelde het duo Kabangu-Eckert. Die twee werden in de loop van de tweede helft gewisseld.

Pocognoli heeft boodschap voor zijn spelers

"Het is niet omdat ik spelers vervang dat ik niet tevreden ben over hen", drukt Pocognoli zijn spelers op het hart. Dat zal een opluchting zijn voor de spelers in kwestie, belangrijk toch om dat in hun hoofd mee te nemen. "We hebben de keuze gemaakt om meer mobiele aanvallers te brengen, met dan ook Lazare die nog iets kon forceren."