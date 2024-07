Dender moet ingrijpen en haar fans iets verbieden, want anders werkt de VAR niet meer

Promovendus Dender speelt zaterdag haar eerste wedstrijd van het seizoen in eigen huis tegen Union SG. Thuisfans moeten wel opletten dat ze geen vlaggen meenemen naar het stadion, om een zeer opvallende reden...

Dender promoveerde onlangs naar de Jupiler Pro League en mag haar eerste competitiewedstrijd tegen Union SG spelen. Meteen ook een thuiswedstrijd.

Maar de thuisfans zullen geen vlaggen mogen meenemen. Heel het seizoen lang zelfs niet. En de reden waarom is het opvallendste...

De club deelde zelf op haar website mee dat de vlaggen ervoor kunnen zorgen dat "een optimale werking van de VAR in het gedrang komt."

De maatregel komt er nadat in een oefenwedstrijd bleek dat de VAR niet optimaal kon werken door de vlaggen. Ze zouden het beeld van de VAR verstoren.

"Natuurlijk vinden we het als club zeer jammer om dit te moeten doen, toch willen we er ook alles aan doen om het sportieve resultaat niet in gevaar te brengen. We hopen dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen, en we doen er samen alles aan om het stadion sfeervol en gevuld te krijgen!", klinkt het op de clubwebsite.