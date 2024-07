Drie aanwinsten niet in basiselftal in Supercup: Pocognoli schetst situatie

Union SG won met de Supercup de eerste prijs van het seizoen. De Brusselaars deden dat evenwel zonder enkele versterkingen in het basiselftal.

Union SG opent de competitie op bezoek bij Dender. Het is uitkijken of recordtransfer Khalaili, spits David en aanvaller Fuseini een basisplaats krijgen.

In de voorbereiding waren de drie al auteur van heel mooie dingen. Fuseini was tegen Club Brugge nog niet speelgerechtigd. Trainer Sébastien Pocognoli laat nog niet in zijn kaarten kijken voor het eerste competitieduel.

“Ze laten alle drie mooie dingen zien op training en zullen binnenkort klaar zijn. We bereiden hen voor zodat ze klaar zijn voor hun debuut”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Khalaili kan op meerdere posities spelen. Als spits in een systeem met twee aanvallers of op de flank in eentje met drie aanvallers. Ik ben heel tevreden over hem op training. Fuseini heeft een beetje hetzelfde profiel. Bij hem is er nog werk aan het meeverdedigen.”

David had het tegen Club Brugge wel moeilijker. “Omdat hij nog niet echt gewoon is in een team te spelen dat onder druk staat, maar zelfs dan liet hij een paar keer zien dat hij wat in zijn mars heeft”, besluit Pocognoli.