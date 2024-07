"Jan Vertonghen kan mijn vader worden in de kleedkamer": Jan-Carlo Simic heeft er zin in bij Anderlecht

Anderlecht speelt zaterdagavond tegen Sint-Truiden. De nieuwkomer, Jan-Carlo Simic, werd al geselecteerd en zou zelfs zijn eerste basisplaats kunnen krijgen bij paars-wit.

Jan-Carlo Simic is de eerste, en voorlopig, enige aanwinst van Anderlecht tijdens deze zomermercato. De jonge centrale verdediger (19 jaar) zit al meteen in de selectie voor de wedstrijd tegen STVV.

In een interview met Het Nieuwsblad praatte hij over zijn komst. Het feit dat Jan Vertonghen bijtekende deed al veel. "Ik volgde alles een beetje en toen Jan een nieuw contract tekende, dacht ik: ideaal voor mij. Hij kan hier mijn vader in de kleedkamer worden met al zijn ervaring."

Bij AC Milan had hij een andere speler die hem hielp. "Jan was overal waar hij speelde de beste verdediger. Kijk, bij AC Milan was Simon Kjaer mijn mentor. Simon stond naast mij toen ik debuteerde bij de A-ploeg. Hij gaf me een veilig gevoel."

"Kjaer speelde me een tiental makkelijke passes toe terwijl hij ook offensieve passes had kunnen geven. Hij wilde de stress bij me wegnemen. Zo stelde ik hem ook ontelbare vragen."

"Soms werkte ik mezelf op de zenuwen omdat ik maar bleef doorvragen, maar Kjaer gidste mij. Ik heb hem na mijn vertrek in een bericht bedankt voor alle hulp. Vertonghen kan zijn rol hier over nemen", besluit hij.