📷 'Club Brugge heeft oplossing beet voor vertrokken doelman'

Geen Nick Shinton meer bij Club Brugge, hij koos voor een nieuw avontuur bij Beerschot. Blauwzwart heeft in de eigen rangen ondertussen een oplossing gevonden.

Axl De Corte tekent een nieuw profcontract en blijft de volgende drie jaar de kleuren van Club NXT verdedigen.

Hij zal als derde doelman ook opgenomen worden in de A-kern van de club. De deal zou ondertussen helemaal rond zijn en snel bekendgemaakt worden.

De Corte is 18 jaar en had al een contract lopen bij Club Brugge tot 30 juni 2025. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 100.000 euro.

Club Brugge plukte De Corte indertijd weg uit de jeugdwerking van Mechelen.

🔵⚫️ Infos #Clubbrugge :

🧤 Blauw&Zwart 3rd goalkeeper has just signed a new professional contract.

🇧🇪 Axl De Corte will be a Brugge player for 3 more years and will be defending ClubNxt's goal this season while also being integrated into the A-squad.

✅ Done deal. #mercato… pic.twitter.com/N22aiBPebl