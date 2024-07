Opnieuw miljoenen voor Genk? Chelsea klopt aan, 'constructie Vandevoordt' in de maak

Naast Thibaut Courtois en Maarten Vandevoordt zijn er bij KRC Genk de voorbije jaren nog heel wat andere talentvolle doelmannen de revue gepasseerd. De vorige lichting Belgische topdoelmannen bij Genk was er eentje met heel wat toppers in de rangen.

Gaëtan Coucke, Nordin Jackers en Olivier Vliegen maakten op jonge leeftijd de dienst uit bij de jeugd van Genk. En ondertussen is er alweer een nieuwe lichting klaar om furore te maken. Tegen Standard koos coach Fink voor Mike Penders.

Another graduate from the amazing keepers academy of Genk.



Thibault Courtois.

Maarten Vandervoort.

And now Mike Penders.



Curious how his career will go further, as he has amazing potential. https://t.co/s9HjuVvB9Y