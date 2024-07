📷 OFFICIEEL Lokeren-Temse haalt ervaren pion van JPL-promovendus

Lokeren-Temse versterkt zich met Olivier Myny. De flankspeler promoveerde vorig seizoen met Dender naar de Jupiler Pro League, maar zet nu een stap terug.

Met nog een kleine drie weken tot de eerste competitiewedstrijd blijft Sporting de kern voor komend seizoen klaarstomen.

“In dat opzicht kondigen we met Olivier Myny een volgende aanwinst aan. De 29-jarige flankspeler komt over van FCV Dender. Hij tekende voor de komende twee seizoenen”, klinkt het op de website van de club.

Met Myny komt er een speler met veel ervaring naar het Daknamstadion. Afgelopen seizoen kwam de West-Vlaming bij Dender 27 keer in actie.

De ex-speler van onder meer Zulte Waregem, Roeselare, Waasland-Beveren, OH Leuven en Moeskroen kan uit de voeten op verschillende flankposities.

In totaal verzamelde hij reeds meer dan 115 wedstrijden in de Challenger Pro League en ruim 100 in de Jupiler Pro League.