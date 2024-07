Chelsea is een handelshuis voor voetballers: Mike Penders wordt nummer acht (!) in de pikorde bij Engelse topclub

Voor de duidelijkheid: Mike Penders zal een meerjarig contract tekenen bij Chelsea FC en vervolgens voor één of twee seizoenen worden uitgeleend aan KRC Genk. Het is een strategie die The Blues meer hanteren.

Stamford Bridge is een handelshuis geworden. Chelsea koopt overal ter wereld betaalbare - zo zien ze twintig miljoen euro daar - jonge talenten in de hoop dat er nu en dan eentje volledig zal ontbolsteren.

Kepa 👐✅

Sanchez 👐✅

Petrovic 👐✅

Slonina 👐✅

Bettinelli 👐✅

Bergstrom 👐✅

Jorgensen 👐✅

Penders 🔜✍️



Per reports, Chelsea have agreed a £16.7m deal with Genk for 18-year-old goalkeeper Mike Penders



He'll become the EIGHTH first team keeper currently on their books 📚😳 pic.twitter.com/PmkRQsgGbo