Deal in kannen en kruiken: 'Anderlecht heeft felbegeerde Deense middenvelder binnen'

De zomermercato van RSC Anderlecht barst stilaan los. Paarswit heeft een extra middenvelder aangetrokken.

RSC Anderlecht schiet duidelijk in gang op de transfermarkt. Volgens Het Laatste Nieuws is er een akkoord in de maak voor een extra middenvelder.

Volgens de krant worden de laatste details afgewerkt van een deal met de 19-jarige Deense middenvelder Magnus Munck, maar is de deal eigenlijk zo goed als rond.

Een onbekende is Munck zeker niet voor paarswit. Twee jaar geleden was de speler, die momenteel uitkomt in zijn thuisland bij Nordsjaelland, al in beeld gekomen bij RSC Anderlecht en Club Brugge.

De Deense club staat in binnen- en buitenland bekend voor een uitstekende jeugdopleiding. Munck is momenteel ook Deens jeugdinternationaal.

Nordsjaelland verhuurd Munck aan RSC Anderlecht voor dit seizoen, maar in de deal heeft Jesper Fredberg wel een aankoopoptie laten opnemen, zo voegt de krant er nog aan toe.