KRC Genk of Westerlo zullen sterkhouder(s) zien terugkeren zeer binnenkort

KVC Westerlo begon erg goed aan het seizoen, dat zonder Griffin Yow. De 21-jarige winger zit nog op de Olympische Spelen met de Verenigde Staten.

KVC Westerlo staat momenteel eerste in de stand. De Kemphanen waren afgelopen weekend de enige ploeg dat met meer dan één doelpunt verschil kon winnen. Het werd 3-0 tegen Cercle Brugge.

Dat moesten ze zonder Griffin Yow doen. Het 21-jarige talent werd opgeroepen om met de Verenigde Staten naar de Olympische Spelen te trekken.

En daar doet hij het erg goed. Na twee overtuigende overwinning in de groepsfase mag het land door naar de kwartfinales.

Griffin Yow kon ook zijn steentje goed bijdragen. In de eerste twee wedstrijden viel hij steeds in, maar tegen Guinee mocht de winger zelfs starten. Hij was al goed voor een assist tegen Nieuw-Zeeland.

In de kwartfinale neemt de Verenigde Staten het op tegen Marokko. Daar zijn Bilal El Khannouss en Zakaria El Ouahdi van KRC Genk nog actief. Westerlo of Racing Genk zal dus speler(s) zien terugkeren. Op 2 augustus wordt deze wedstrijd gespeeld.